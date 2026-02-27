В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по субсидиям для перевозчиков

27 февраля 2026, 10:33

оригинал Фото: istockphoto.com/EyeEm Mobile GmbH

Услуга по оформлению компенсации за недополученные доходы за проезд льготников на подмосковном госпортале стала удобнее. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.





Раньше перевозчики могли отправлять одну и ту же заявку по несколько раз, не дождавшись ответа на первый запрос. Из-за этого нагрузка на сотрудников ведомства возрастала и время получения ответа увеличивалось. Теперь ситуация изменилась.





«К услуге подключили «умный сервис», который проверяет наличие ранее поданных заявлений на субсидии за перевозку льготников таких категорий, как «Ветераны», «Семьи и дети», «Москва» и «Скидки». Если заявление было и оно ещё в работе, сервис сообщает об этом пользователю», — говорится в сообщении.