В Подмосковье отработают заявки, поступившие на прямую линию президента

19 января 2026, 13:24

оригинал Андрей Воробьёв (фото: медиасток.рф)

Вопросы по Московской области, поступившие на прямую линию президента России Владимира Путина, решат региональные власти. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв в ходе совещания с руководителями подмосковных министерств, ведомств и округов.





Все в рамках прямой линии поступило более 50 тысяч обращений, касающихся Подмосковья.





«По нашему региону — свыше 50 тысяч разного рода обращений заявлений. В том числе — 54 приоритетных, особо важных. Эти запросы касаются жилищно-коммунального хозяйства, содержание территорий и работы управляющих компаний. Звучали также вопросы по дорогам и транспорту, здравоохранению и экологии», — сказал Воробьёв.