Воробьёв поблагодарил службы Подмосковья за организацию крещенских купаний
Крещенские купания в Московской области прошли без происшествий. За эффективную организацию этих массовых мероприятий губернатор региона Андрей Воробьёв поблагодарил представителей экстренных служб и глав округов.
В этом году в регионе обустроили 205 купелей.
«Я знаю, что во всех округах мероприятия, связанные с Крещением, были организованы должным образом. Хочу ещё раз обратить внимание на важную роль МЧС. Спасибо всем, кто обеспечивает безопасность. И хочу также сказать слова благодарности муниципалитетам. Каждая территория знает, где популярные места, где много паломников. И очень важно, чтобы люди чувствовали нашу заботу», — сказал Андрей Воробьёв.Все официальные купели в Московской области, открытые на прудах и реках, оборудовали сходами в воду и тёплыми раздевалками. На местах организовали дежурства спасателей, медиков и полицейских.