Воробьёв поблагодарил службы Подмосковья за организацию крещенских купаний

19 января 2026, 12:38

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Крещенские купания в Московской области прошли без происшествий. За эффективную организацию этих массовых мероприятий губернатор региона Андрей Воробьёв поблагодарил представителей экстренных служб и глав округов.





В этом году в регионе обустроили 205 купелей.





«Я знаю, что во всех округах мероприятия, связанные с Крещением, были организованы должным образом. Хочу ещё раз обратить внимание на важную роль МЧС. Спасибо всем, кто обеспечивает безопасность. И хочу также сказать слова благодарности муниципалитетам. Каждая территория знает, где популярные места, где много паломников. И очень важно, чтобы люди чувствовали нашу заботу», — сказал Андрей Воробьёв.