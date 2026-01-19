В Подмосковье по программе губернатора газифицируют ещё 70 населённых пунктов

19 января 2026, 11:50

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В 70 населённых пунктов Московской области проведут в текущем году магистральный газ в рамках реализации губернаторской программы. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.





Общая протяжённость газовых сетей составит 400 километров. Доступ к голубому топливу получат около девяти тысяч жителей Подмосковья.





«Реализация губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», продолжается уже более 20 лет. За это время к газопроводу подключили свыше 114 тысяч домовладений. Это улучшило качество жизни почти 290 тысяч человек», — отметил глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.