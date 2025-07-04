В Подмосковье отремонтировали искусственные неровности на региональных дорогах

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Специалисты Мосавтодора восстановили повреждённые искусственные неровности в семи населённых пунктах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели на четырёх городских улицах: Текстилей в Ногинске, Парковой в Долгопрудном, Девичье Поле в Коломне и Набережной Циолковского в Жуковском. Также отремонтированы неровности на ул. Центральной в деревне Корыстово (г.о. Кашира), ул. Советской в деревне Золотово (г.о. Воскресенск) и ул. Пушкина в посёлке Вербилки (Талдомский округ).
Искусственные неровности расположены вблизи пешеходных переходов, особенно у школ, детсадов и других объектов с интенсивным пешеходным трафиком, а также в аварийно-опасных зонах для снижения скорости автотранспорта.
В Минтрансе отметили, что Мосавтодор регулярно обследует дорожное покрытие и элементы инфраструктуры, влияющие на безопасность: ограждения, светофоры, освещение, знаки и искусственные неровности.