В Подмосковье отремонтировали искусственные неровности на региональных дорогах

04 июля 2025, 16:17

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора восстановили повреждённые искусственные неровности в семи населённых пунктах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.