Вышла в свет книга о сотрудниках Раменского приборостроительного завода
В Раменском состоялась презентация уникальной книги «РПЗ в солдатской шинели», составленной из статей разных авторов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Это повести о сотрудниках Раменского приборостроительного завода и их родственниках. Идейным вдохновителем издания стала председатель Совета ветеранов РПЗ Елена Жаркова. Пять лет назад под её редакторством вышла в свет книга об истории завода «Бессмертный полк РПЗ». И воттеперь издано её продолжение», – говорится в сообщении.
В создании книги участвовали ветераны труда и работники предприятия. Как отметила редактор Книги славы и достижений Раменского округа Ирина Дмитренко, «РПЗ в солдатской шинели», – это воссоздание истории России.
Авторы надеются, что через 100 или 200 лет потомки откроют издание и будут в каждой строке искать фамилии своих родственников.