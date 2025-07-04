Автоэксперт Шухман объяснил, почему не вернут скидку в 50% на оплату штрафов ГАИ

04 июля 2025, 15:58

Фото: iStock / Grigorenko

В Госдуму внесли законопроект о возврате 50-процентной скидки на оплату штрафов за нарушения правил дорожного движения. Если его примут, водители смогут платить только половину суммы штрафа, если сделают это в течение 20 дней после вынесения постановления об административном наказании. Об этом сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Они считает, что возврат ранее действовавшей скидки сократит загруженность специалистов органов принудительного взыскания.





Возможность получить 50-процентную скидку действовала до 1 января этого года. Затем власти снизили её до 25%, но повысили размеры штрафов за нарушения ПДД.



Однако законопроект вряд ли будет принят. Такой прогноз дал «Радио 1» автоэксперт, член рабочей группы по защите прав автомобилистов Григорий Шухман.

«Большинство законопроектов в пользу водителей, а не в пользу бюджета сейчас отклоняются, потому что бюджет требует денег. Тем более часть тех средств, которые по новому закону собираются с 25-процентной скидкой, идут в бюджет Почты России на рассылку писем. Поэтому государство не захочет терять эти налоги», – уверен эксперт.

«Компромисса, собственно, быть не может, потому что государство выбрало 75% от штрафа в течение месяца. Эти деньги уже заложены в бюджет. Поэтому вряд ли будет какой-то компромисс», – заключил собеседник «Радио 1».