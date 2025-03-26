В Подмосковье отремонтируют 500 км региональных дорог к малым населённым пунктам

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Московской области приведут в порядок 500 километров региональных дорог, ведущих к небольшим населённым пунктам. Работы проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Каждый год мы уделяем большое внимание ремонту дорог в черте малых населённых пунктов и подъездов к деревням, чтобы обеспечить комфортный проезд жителей к домам и социальным объектам. В этом сезоне специалисты Мосавтодора отремонтируют около 200 участков региональной сети, обеспечивающих связь малых населённых пунктов с 37 окружными центрами», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
ВСергиево-Посадском округе обновят покрытие на подъезде от Ярославского шоссе к селу Глинково. В Орехово-Зуевском округе ремонт коснётся дороги, соединяющей посёлок Авсюнино и деревню Дорохово. В Воскресенске новое покрытие появится в селе Марчуги.
В Серпухове ремонт затронет дороги в деревнях Мартьяново и Лужки, а в Чехове — в посёлке Столбовая на улице Школьной. В Шаховской заменят дорожное полотно между деревнями Бурцево и Андреевское, а в Истре — от железнодорожной станции Холщёвики до деревни Глебово и на других участках.
Подробный список участков, включённых в программу ремонта, опубликован на сайте Минтранса Подмосковья.
Обновление сельских и подъездных дорог улучшит транспортную доступность малых населённых пунктов, обеспечив комфортное и безопасное передвижение.
Читайте также:
Воробьёв объявил о старте строительства третьей очереди индустриального парка «Есипово»
Началась подготовка к строительству образовательного комплекса в Октябрьском
В Воскресенском кластере обновляют технику для вывоза крупногабаритных отходов
Дайана Хусинова