Воробьёв объявил о старте строительства третьей очереди индустриального парка «Есипово»

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В Солнечногорске начинается строительство третьей очереди государственного индустриального парка «Есипово». Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«До конца года планируем провести все необходимые инженерные коммуникации, построить дороги и транспортные развязки. Особое внимание уделим благоустройству. Объём инвестиций в новый проект составит 1,4 млрд рублей. После запуска третьей очереди в «Есипово» появится более 2,5 тыс. рабочих мест. Площадь парка увеличится на 31 га», – написал губернатор в своём телеграм-канале.По словам Воробьёва, первые две очереди индустриального парка уже заполнены, поэтому необходимо расширение. Он добавил, что уже есть потенциальные резиденты, готовые освоить более трети новой территории.
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