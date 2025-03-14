Началась подготовка к строительству образовательного комплекса в Октябрьском

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Образовательный комплекс, включающий школу на 1,5 тыс. учеников и детский сад на 200 воспитанников, построят в посёлке Октябрьский округа Люберцы, в настоящее время на объекте стартовали подготовительные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас рабочие проводят планировку территории, устанавливают ограждения строительной площадки и прокладывают временные дороги», — говорится в сообщении.Общая площадь воспитательно-образовательного комплекса составит свыше 22 тысяч квадратных метров, из которых здание школы составит 19 тысяч квадратных метров, а детский сад — более 3,2 тыс. квадратных метров.
Проект реализуется за счёт регионального бюджета в рамках программы «Строительство объектов социальный инфраструктуры Московской области».
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Лев Каштанов