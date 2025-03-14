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Началась подготовка к строительству образовательного комплекса в Октябрьском

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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Образовательный комплекс, включающий школу на 1,5 тыс. учеников и детский сад на 200 воспитанников, построят в посёлке Октябрьский округа Люберцы, в настоящее время на объекте стартовали подготовительные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас рабочие проводят планировку территории, устанавливают ограждения строительной площадки и прокладывают временные дороги», — говорится в сообщении.
Общая площадь воспитательно-образовательного комплекса составит свыше 22 тысяч квадратных метров, из которых здание школы составит 19 тысяч квадратных метров, а детский сад — более 3,2 тыс. квадратных метров.

Проект реализуется за счёт регионального бюджета в рамках программы «Строительство объектов социальный инфраструктуры Московской области».

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Загруженность подмосковных дорог утром 14 марта составила четыре балла
14 марта 2025, 10:35

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 14 марта, составила четыре балла из десяти возможных, заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали более миллиона машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

В областном Минтрансе также напомнили, что сегодня в столичном регионе ожидается штормовой ветер и дожди, и призвали водителей быть крайне внимательными за рулём и не оставлять машины под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.

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Школьница из Шатуры победила на Всероссийском конкурсе «Государство – это мы»
14 марта 2025, 10:20

Виталия Ивашкина (фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура)

Ученица 11 «Б» класса шатурской школы №2 Виталия Ивашкина вошла в число победителей Всероссийского открытого интеллектуально-творческого конкурса «Государство – это мы», проходившего на базе Президентской академии РАНХиГС, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
Участие в конкурсе приняли свыше 4 тысяч школьников из 89 российских регионов. Ребята демонстрировали знания в сфере экономики, истории, права и политологии, а также обществознания. Конкурс проходил в несколько этапов, в финал вышли 200 человек, обучающихся в 9-11 классах.

Отмечается, что победа на конкурсе обеспечила Виталии Ивашкиной семь дополнительных баллов к ЕГЭ. Воспользоваться ими она сможет, если решит поступать в Президентскую академию РАНХиГС на программу «Государственное и муниципальное управление».

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#победа
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Чемпионат России по мас-рестлингу соберёт в Люберцах более 300 спортсменов
14 марта 2025, 09:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

В подмосковных Люберцах состоится чемпионат РФ по мас-рестлингу и абсолютный чемпионат России, участниками соревнований станут более 300 спортсменов. Об этом рассказал первый вице-президент Федерации мас-рестлинга Московской области, судья первой категории Евгений Петров, сообщает пресс-служба администрации округа.
«За звание лучшего сразятся более 300 рестлеров из 35 российских регионов. Мас-рестлинг – не просто спорт, это испытание силы, духа и выносливости», — сказал Евгений Петров.
Участниками чемпионата станут мужчины и женщины от 18 лет и старше. Московскую область на турнире будут представлять 24 человека. По итогам соревнований будет определён состав российской сборной для участия в чемпионате мира по мас-рестлингу.

Соревнования будут проходить 28-30 марта в люберецком дворце спорта «Триумф».

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#соревнования
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У пенсионерки из Лобни забрали миллион рублей под предлогом замены счётчиков
14 марта 2025, 09:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Телефонные мошенники «развели» 74-летнюю жительницу Лобни на миллион рублей, обманом выманив у неё код из СМС-сообщения, а затем убедив, что её деньги могут перевести на Украину, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником энергосбытовой компании, и сказал, что ей надо заменить счётчики, а для этого передать ему код из СМС. Женщина сделала это, а потом в мессенджере ей начали поступать звонки якобы из полиции и Росфинмониторинга. Мошенники заявили, что на имя женщины оформлена доверенность на имя жителя Украины, и для защиты средств необходимо установить приложение бесконтактной оплаты и ввести туда реквизиты её счёта в банке», — говорится в сообщении.
Женщина выполнила эти требования, после чего у неё списали более миллиона рублей. Тогда пенсионерка обратилась в полицию.

В результате расследования полицейские вычислили и задержали дроппера — человека, который обналичивал деньги с банковских карт, которые ему передавали мошенники. Им оказался 20-летний житель Казани. Ведётся розыск остальных участников преступной схемы.

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В Московской области реализуется второй этап модернизации контейнерных площадок
14 марта 2025, 09:26

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье продолжается второй этап модернизации контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов. Работы ведутся администрациями муниципалитетов совместно с региональными операторами под контролем Министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.
«Совместно с администрациями муниципалитетов мы прорабатываем те контейнерные площадки, на которых наш ЦУР выявляет больше всего перенакоплений. К июлю планируем минимизировать их число ещё на порядка 900 пунктах. Основная задача – расширить инфраструктуру сбора твердых коммунальных отходов для жителей. Больше всего КП будет обновлено в Домодедово, Истре, Подольске и Красногорске», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По текущим итогам:

  • в Кашире обновлено 10 контейнерных площадок, в ближайшее время модернизируют еще 14;
  • в Зарайске обустроены шесть новых площадок;
  • в Ленинском округе обновлены 33 площадки, на 2025 год запланирована модернизация еще 46;
  • в Домодедове завершены работы на 46 площадках, на второй этап отобраны еще 41;
  • в Котельниках из пяти запланированных объектов модернизированы два;
  • в Дзержинском обновлены шесть площадок, в планах – еще 10.
Завершить второй этап модернизации контейнерных площадок в регионе планируется к 15 июня.

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