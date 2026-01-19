В Подмосковье подали более 7000 онлайн-заявок на охотничий билет

19 января 2026, 10:27

оригинал Фото: istockphoto.com/Jordi Mora Igual

Более семи тысяч заявлений на получение охотничьего билета подали через портал госуслуг Московской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Право на оформление охотничьего билета в Подмосковье имеют дееспособные граждане России в возрасте от 16 лет без судимостей и с постоянной или временной регистрацией в регионе.





«Услуга по выдаче охотничьих билетов размещается в разделе «Документы», подразделе «Спецразрешения». Заявитель должен заполнить онлайн-форму и прикрепить фотографию. Кроме того, оформляя охотничий билет впервые или после того, как он был аннулирован по решению суда, нужно пройти тест на знание охотничьего минимума», — говорится в сообщении.