В Подмосковье подали более 7000 онлайн-заявок на охотничий билет
Более семи тысяч заявлений на получение охотничьего билета подали через портал госуслуг Московской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Право на оформление охотничьего билета в Подмосковье имеют дееспособные граждане России в возрасте от 16 лет без судимостей и с постоянной или временной регистрацией в регионе.
«Услуга по выдаче охотничьих билетов размещается в разделе «Документы», подразделе «Спецразрешения». Заявитель должен заполнить онлайн-форму и прикрепить фотографию. Кроме того, оформляя охотничий билет впервые или после того, как он был аннулирован по решению суда, нужно пройти тест на знание охотничьего минимума», — говорится в сообщении.Для того, чтобы получить документ на бумаге, заявитель должен отметить это при оформлении заявки и выбрать удобное для себя отделение МФЦ.