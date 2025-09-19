В Подмосковье подали 8,5 тыс. онлайн-заявок на ремонт газового оборудования
Более восьми с половиной тысяч заявок на ремонт и замену газового оборудования подали жители Московской области через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Подать онлайн-заявку просто: для этого нужно авторизоваться на областном госпортале, заполнить форму заявления, указать тип оборудования, нуждающийся в замене или ремонте, и предпочтительную дату визита мастера.
«Решение поступит в личный кабинет в течение трёх рабочих дней. Затем заявителю позвонят и подтвердят или согласуют новую дату и время проведения работ», — говорится в сообщении.Заявку также можно отправить через мобильное приложение «Добродел».
Акт о выполнении работ придёт в электронном виде, его надо будет подписать с помощью Госключа.