В Подмосковье подали 8,5 тыс. онлайн-заявок на ремонт газового оборудования

19 сентября 2025, 11:07

оригинал Фото: istockphoto.com/Gangis_Khan

Более восьми с половиной тысяч заявок на ремонт и замену газового оборудования подали жители Московской области через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Подать онлайн-заявку просто: для этого нужно авторизоваться на областном госпортале, заполнить форму заявления, указать тип оборудования, нуждающийся в замене или ремонте, и предпочтительную дату визита мастера.





«Решение поступит в личный кабинет в течение трёх рабочих дней. Затем заявителю позвонят и подтвердят или согласуют новую дату и время проведения работ», — говорится в сообщении.