В Котельниках приступили к ремонту автодороги «Промзона Силикат»
Капитальный ремонт автомобильной дороги «Промзона Силикат» начался на территории городского округа Котельники. Работы проведут на участке протяжённостью более 1,1 тыс. метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Объект посетили глава округа Михаил Соболев и его заместитель Иван Жарков.
Подрядчиком является компания «Инпрофстрой». Сейчас на объекте убирают старую инфраструктуру. Работы по удалению бортового камня выполнили на 70%, по демонтажу тротуаров — на 50%. Затем на дороге снимут старый асфальт, поменяют плиты перекрытий ливнёвки, устроят новое основание проезжей части и тротуара, а затем уложат новое асфальтобетонное покрытие.«Ремонт здесь будут делать по ночам, чтобы минимизировать неудобства для водителей», — сказал Михаил Соболев.
Завершить ремонт должны до 28 ноября