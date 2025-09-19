В Котельниках приступили к ремонту автодороги «Промзона Силикат»

19 сентября 2025, 09:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Промзона Силикат» начался на территории городского округа Котельники. Работы проведут на участке протяжённостью более 1,1 тыс. метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Объект посетили глава округа Михаил Соболев и его заместитель Иван Жарков.



