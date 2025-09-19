Достижения.рф

В Котельниках приступили к ремонту автодороги «Промзона Силикат»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Промзона Силикат» начался на территории городского округа Котельники. Работы проведут на участке протяжённостью более 1,1 тыс. метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Объект посетили глава округа Михаил Соболев и его заместитель Иван Жарков.

«Ремонт здесь будут делать по ночам, чтобы минимизировать неудобства для водителей», — сказал Михаил Соболев.
Подрядчиком является компания «Инпрофстрой». Сейчас на объекте убирают старую инфраструктуру. Работы по удалению бортового камня выполнили на 70%, по демонтажу тротуаров — на 50%. Затем на дороге снимут старый асфальт, поменяют плиты перекрытий ливнёвки, устроят новое основание проезжей части и тротуара, а затем уложат новое асфальтобетонное покрытие.

Завершить ремонт должны до 28 ноября
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0