В химкинском ЖК «Квартал Ивакино» построили детсад на 300 мест

19 сентября 2025, 10:46

оригинал Фото: пресс-служба группы «Самолёт»

Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, построили в жилом комплексе «Квартал Ивакино» от группы «Самолёт». Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба застройщика.





Общая площадь детского сада составляет более пяти тысяч квадратных метров, здание состоит из нескольких блоков высотой от двух до трёх этажей.





«В новом детсаду 12 групповых помещений со своими спальнями, игровыми, буфетами и санузлами. Комнаты для самых маленьких воспитанников находятся на первом этаже, у них отдельный выход на улицу. В здании есть также кружковая, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и врача», — говорится в сообщении.