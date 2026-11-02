В Подмосковье поддержат бизнес, потерпевший ущерб от атак беспилотников или ракет
Фонд микрофинансирования Московской области начал принимать заявки по двум новым программам поддержки малого и среднего бизнеса – «Защита» и «Государственные индустриальные парки». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Предприниматели смогут получить займы на сумму до 3 млн и до 5 млн рублей соответственно. В Фонд уже поступило 15 обращений за консультациями по программе «Защита».
Программа предназначена для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые понесли ущерб из-за повреждения складской инфраструктуры маркетплейсов, а также для объектов ведения бизнеса, которым был причинён ущерб в результате атак беспилотников или ракет.
«Максимальная сумма займа составляет 3 млн рублей для предприятий отдельных приоритетных отраслей и производителей товаров собственного бренда. Для остальных заявителей она составит 1 млн рублей. Базовая ставка по займам сроком более 12 месяцев – 6% годовых. Для тех, кто впервые обращается по программе, предусмотрена скидка в 2% на первые шесть месяцев. Обязательное условие – наличие залога или поручительства Московского областного гарантийного фонда», – рассказали в министерстве.Программа «Государственные индустриальные парки» рассчитана на предпринимателей-резидентов государственных индустриальных парков региона. Максимальная сумма займа – 5 млн рублей при наличии залога или поручительства МОГФ и 2 млн рублей – без него или с поручительством третьих лиц.
Ставка составляет 6% годовых при наличии залога или поручительства МОГФ и 12,5% – без них. Для впервые обратившихся заёмщиков предусмотрена скидка в 2 процентных пункта на первые полгода.
Условия программ и порядок подачи заявок доступны на сайте Фонда микрофинансирования Московской области.