В Подмосковье поддержат бизнес, потерпевший ущерб от атак беспилотников или ракет

02 ноября 2026, 19:00

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фонд микрофинансирования Московской области начал принимать заявки по двум новым программам поддержки малого и среднего бизнеса – «Защита» и «Государственные индустриальные парки». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.





Предприниматели смогут получить займы на сумму до 3 млн и до 5 млн рублей соответственно. В Фонд уже поступило 15 обращений за консультациями по программе «Защита».



Программа предназначена для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые понесли ущерб из-за повреждения складской инфраструктуры маркетплейсов, а также для объектов ведения бизнеса, которым был причинён ущерб в результате атак беспилотников или ракет.

«Максимальная сумма займа составляет 3 млн рублей для предприятий отдельных приоритетных отраслей и производителей товаров собственного бренда. Для остальных заявителей она составит 1 млн рублей. Базовая ставка по займам сроком более 12 месяцев – 6% годовых. Для тех, кто впервые обращается по программе, предусмотрена скидка в 2% на первые шесть месяцев. Обязательное условие – наличие залога или поручительства Московского областного гарантийного фонда», – рассказали в министерстве.