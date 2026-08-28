Танк-памятник Т-34 в Одинцовском округе перенесли на новую площадку
Перенос на новую площадку танка Т-34, обладающего статусом объекта культурного наследия, завершили в Одинцовском округе. Об этом сообщает пресс-служба Мособлнаследия.
Переносить танк пришлось из-за реконструкции автодороги, у которой располагался памятник.
«Для перемещения 32-тонной военной машины потребовалась сложная инженерная операция. Танк сняли с двухметрового постамента и аккуратно поместили на точно такой же, возведённый в новом месте. Всё прошло благополучно, никаких повреждений Т-34 не получил», — говорится в сообщении.Новую территорию у памятника благоустроили, там можно будет проводить торжественные мероприятия.
Танк-мемориал посвящён бойцам Пятой армии, которые в октябре 1941 года шесть суток сдерживали наступление немецких войск на ближних подступах к Москве.