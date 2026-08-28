В Щёлкове открыли обновлённый Центральный парк

28 августа 2026, 10:03

оригинал Фото: пресс-служба Щёлковского отделения партии «Единая Россия»/Евгений Михайлов

Центральный парк Щёлкова благоустроили. Работы провели по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





В основу концепции благоустройства легла история Щёлкова, связанная с авиационно-космической отраслью и швейной индустрией. Формы новых дорожек и аллей похожи на авиационные воздушные петли, а элементы игровых площадок напоминают о местных производствах.





«Вместе с жителями мы проверяли ход работ, обсуждали замечания и предложения. Теперь здесь есть всё для семейного отдыха: спортивные и детские площадки, велодорожки, зоны для прогулок», — сказал глава округа Щёлково Андрей Булгаков.