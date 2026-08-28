В Щёлкове открыли обновлённый Центральный парк
Центральный парк Щёлкова благоустроили. Работы провели по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.
В основу концепции благоустройства легла история Щёлкова, связанная с авиационно-космической отраслью и швейной индустрией. Формы новых дорожек и аллей похожи на авиационные воздушные петли, а элементы игровых площадок напоминают о местных производствах.
«Вместе с жителями мы проверяли ход работ, обсуждали замечания и предложения. Теперь здесь есть всё для семейного отдыха: спортивные и детские площадки, велодорожки, зоны для прогулок», — сказал глава округа Щёлково Андрей Булгаков.Он добавил, что благоустроенный Центральный парк был одним из самых долгожданных объектов этого года.