В Подмосковье получил выплату первый «Земский работник культуры»
Первую в Подмосковье выплату по программе «Земский работник культуры» получил звукорежиссёр из Домодедова Владимир Осадчев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Владимир Борисович – звукорежиссёр первой категории СП «Повадинский СДК» МБУ «ЦКД «Импульс». Работает в сфере культуры с 1978 года. 40 лет руководил вокально-инструментальным ансамблем «Каравелла».
«Осадчев обладает глубокими знаниями в области звукорежиссуры, умением создать масштабные звукоусилительные комплексы для работы на больших городских площадках. Владеет управлением современными программами и оборудованием, повышает профессиональные навыки, осваивает новейшие технологии в сфере звукорежиссуры. Коллеги высоко ценят Владимира Осадчева как первоклассного специалиста и творческого человека», – отметили в ведомстве.Приём документов по программе «Земский работник культуры» начался в Подмосковье 1 апреля. Программа предусматривает предоставление единовременных компенсационных выплат работникам культуры, прибывшим на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки, посёлки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек.
Подробную информацию можно узнать по ссылке.