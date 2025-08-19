В Подмосковье получил выплату первый «Земский работник культуры»

19 августа 2025, 21:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Первую в Подмосковье выплату по программе «Земский работник культуры» получил звукорежиссёр из Домодедова Владимир Осадчев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Владимир Борисович – звукорежиссёр первой категории СП «Повадинский СДК» МБУ «ЦКД «Импульс». Работает в сфере культуры с 1978 года. 40 лет руководил вокально-инструментальным ансамблем «Каравелла».



«Осадчев обладает глубокими знаниями в области звукорежиссуры, умением создать масштабные звукоусилительные комплексы для работы на больших городских площадках. Владеет управлением современными программами и оборудованием, повышает профессиональные навыки, осваивает новейшие технологии в сфере звукорежиссуры. Коллеги высоко ценят Владимира Осадчева как первоклассного специалиста и творческого человека», – отметили в ведомстве.