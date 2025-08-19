В Подмосковье в эти выходные стартует фестиваль «Маги в парках»
Первый фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» пройдет в парках Московской области с 23 августа по 21 сентября. Художественными руководителями проекта выступили известные иллюзионисты, актеры и телеведущие — братья Сергей, Андрей и Илья Сафроновы, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Открытие фестиваля запланировано на выходные дни. Первое представление состоится 23 августа в 19:00 в парке имени В. Талалихина в Подольске. На следующий день, 24 августа, в это же время шоу примет парк «Набережная имени Д.И. Менделеева» в Дубне.
В рамках фестиваля начинающие и профессиональные фокусники из Подмосковья поборются за звание лучших в конкурсной программе. Оценивать их выступления будет жюри под руководством братьев Сафроновых. Гости мероприятий также увидят сольные номера знаменитых иллюзионистов с элементами интерактива.
Завершится фестиваль 21 сентября масштабным гала-концертом на набережной Павшинской поймы в Красногорске с участием ведущих российских и зарубежных иллюзионистов. Победители конкурсной программы получат возможность выступить вместе с братьями Сафроновыми.
Организатором события выступила АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма региона.
Мероприятия пройдут с соблюдением возрастного ценза 0+. Более подробная информация доступна на официальном сайте фестиваля и в его группе в социальной сети «ВКонтакте».
