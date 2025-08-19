В Подмосковье в эти выходные стартует фестиваль «Маги в парках»

19 августа 2025, 17:53

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Первый фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» пройдет в парках Московской области с 23 августа по 21 сентября. Художественными руководителями проекта выступили известные иллюзионисты, актеры и телеведущие — братья Сергей, Андрей и Илья Сафроновы, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.