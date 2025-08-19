В форуме «Родные-Любимые» в Ногинске приняли участие активисты из Каширы

19 августа 2025, 13:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Семейный форум «Движения первых» «Родные-Любимые» состоялся в подмосковном Ногинске 16 августа. Участие в его работе приняли и представители городского округа Кашира: семья Фирсовых и члены «Движения Первых» Аня Арефьева и Стёпа Вивтаник. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В рамках мероприятия состоялось награждение авторов лучших проектов регионального форума «Родные-Любимые», победителей конкурсов и активных участников семейных инициатив.





«Праздничную атмосферу помогал поддерживать концерт, который проходил весь день на сцене форума. Перед собравшимися выступали известные артисты, а также детские и семейные коллективы», — отмечается в сообщении.