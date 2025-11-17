В Подмосковье привились от гриппа более 4 млн человек

17 ноября 2025, 11:47

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше четырёх миллионов жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа в рамках сезонной прививочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления или в мобильном комплексе. Кроме того, детей прививают медицинские бригады, выезжающие в детсады и школы.





«Кампания по вакцинации от гриппа близится к завершению. Прививку сделали уже более 4,1 млн человек. Используемая вакцина надежно защищает от всех штаммов гриппа, циркулирующих в регионе на данный момент», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.