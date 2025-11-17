В Подмосковье привились от гриппа более 4 млн человек
Свыше четырёх миллионов жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа в рамках сезонной прививочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления или в мобильном комплексе. Кроме того, детей прививают медицинские бригады, выезжающие в детсады и школы.
«Кампания по вакцинации от гриппа близится к завершению. Прививку сделали уже более 4,1 млн человек. Используемая вакцина надежно защищает от всех штаммов гриппа, циркулирующих в регионе на данный момент», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Записаться на прививку можно по телефону 122, через чат-бот в Telegram или через портал «Госуслуги». График выездов мобильных медкомплексов размещён по ссылке.