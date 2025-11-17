Для лидеров движения «Волонтёры Подмосковья» провели образовательный интенсив
Двухдневный образовательный интенсив организовали для лидеров движения «Волонтёры Подмосковья», в нём приняли участие 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
Собравшиеся изучали способы правильной презентации движения, привлечения туда людей и удержания их интереса.
«Сегодня в рядах «Волонтёров Подмосковья» уже свыше 60 тысяч добровольцев. Наша задача — создать все условия для дальнейшего роста этого движения. Это те лидеры, которые способны говорить о добре так, чтобы к нам захотели присоединиться тысячи новых людей и сделать десятки тысяч добрых дел», — сказала министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.По итогам интенсива все его участники получат статус сертифицированных лидеров движения.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по помощи волонтёрам. Он включает предоставление грантов на реализацию проектов, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий и в открытии и ведении дел социальных НКО. В комплекс входит также информационная и методическая поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.