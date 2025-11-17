Для лидеров движения «Волонтёры Подмосковья» провели образовательный интенсив

17 ноября 2025, 10:59

оригинал Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

Двухдневный образовательный интенсив организовали для лидеров движения «Волонтёры Подмосковья», в нём приняли участие 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.





Собравшиеся изучали способы правильной презентации движения, привлечения туда людей и удержания их интереса.



