В подмосковном Солнечногорске нашли взрывчатку возле пачки пятитысячных купюр
В подмосковном Солнечногорске возле пачки пятитысячных купюр обнаружили взрывное устройство. Об этом пишет телеграм-канал «Москвач».
Жители сообщили о находке в полицию. Прибывшие сотрудники подтвердили наличие взрывчатки и обезвредили её.
Ранее, 15 ноября, телеграм-канал Baza сообщал, что в магазине на Шоссейной улице в посёлке Некрасовский нашли купюру, похожую на взрывное устройство.
На место приехали экстренные службы и оцепили территорию, однако опасность взрыва не подтвердилась. Подробности в нашем материале.
