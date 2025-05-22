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В Подмосковье продолжается строительство птицеводческого комплекса

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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В Можайском городском округе Московской области продолжается строительство утиного комплекса на 125 тысяч голов в год. Реализацией проекта занимается сельхозкооператив «ЭКО-ФЕРМЕР». Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона сообщает, что завершить строительство планируется до конца текущего года.
Производственный комплекс, расположенный вблизи деревни Васюково, будет включать 24 ангара для содержания птицы. На сегодняшний день готово уже 12. Первую партию уток планируют завезти до конца года. После выхода на полную мощность предприятие сможет ежегодно производить до 165 тонн продукции: 100 тонн утиного мяса, 35 тонн фуа-гра, а также 30 тонн субпродуктов.

Общий объем инвестиций в проект превысил 1 миллиард рублей. Ожидается, что запуск комплекса создаст порядка 140 новых рабочих мест для местных жителей. Компания «ЭКО-ФЕРМЕР» с 2018 года работает в Калининградской области, а расширение производства в Подмосковье связано с ростом спроса на продукцию.

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#минсельхозпрод мо
Производитель мясной продукции из Клина начал поставки в Беларусь
22 мая 2025, 09:25

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Продукция Клинского мясокомбината вышла на рынок Республики Беларусь. Поставки осуществляются через одну из крупнейших торговых сетей страны — «АЛМИ», что говорит о высокой конкурентоспособности российских товаров и повышенном интересе к качественным продуктам отечественного производства со стороны белорусских потребителей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На полках магазинов сегодня представлено около десяти наименований продукции, выпускаемой Клинским мясокомбинатом, входящим в состав группы компаний «ПРОДО». Ассортимент формировался с учетом вкусовых предпочтений белорусских потребителей и особенностей местной розничной торговли. В дальнейшем предприятие планирует расширить линейку и нарастить объемы поставок, укрепляя присутствие на рынке Беларуси.

Сегодня Клинский мясокомбинат входит в число крупнейших производителей колбасной продукции в России, предлагая более 150 видов изделий — от вареных и копченых колбас до сосисок и деликатесов. Бренды «Клинский» и «Черный Кабан» широко представлены в федеральных сетях Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, а также экспортируются в Казахстан, Армению и Азербайджан.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в 2023 году на предприятии стартовал масштабный проект модернизации. Он включает запуск нового цеха нарезки, увеличение производственных мощностей и расширение продуктовой линейки. Это позволит удвоить выпуск продукции в нарезке и на треть повысить общий объем производства, обеспечивая стабильный рост на внутреннем и внешнем рынках.

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Жителям Подмосковья рассказали, куда сдать аэрозольные баллончики на переработку
22 мая 2025, 09:11

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Около 60% аэрозольных баллонов изготавливаются из лужёной стали, остальные 40% — из алюминия. Оба металла пригодны для вторичной переработки, поэтому использованные баллоны следует отправлять в контейнеры для вторсырья — синие баки, размещённые на контейнерных площадках, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В Московской области действуют специализированные пункты приёма аэрозольной упаковки. Такие баллоны можно сдать в торговые сети, а также в пункты экологических проектов «Собиратор» и «Сборка». В результате переработки металлические части баллонов идут на производство новой продукции — от упаковки и строительных материалов до промышленных деталей и различных металлических изделий.

Остатки содержимого и пропелленты относятся к категории опасных отходов и утилизируются с применением специальных технологий, позволяющих свести экологический ущерб к минимуму.

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#подмосковье
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В Раменском завершился чемпионат профмастерства «Мастер-КРЭТ 2025»
21 мая 2025, 21:23

Фото: пресс-служба Раменского г. о.

В инженерном центре «Первопроходец» в Раменском с 17 по 20 мая проходил чемпионат профессионального мастерства «Мастер-КРЭТ 2025» концерна «КРЭТ». За звание лучших в четырех компетенциях боролись 30 специалистов из 10 городов России, сообщила пресс-служба Раменского городского округа.
Конкурс проходил по четырем компетенциям: электроника, рекрутинг, охрана труда и экономист по труду.

В соревнованиях участвовали специалисты, которые прошли отборочные этапы на своих предприятиях концерна «КРЭТ» из разных городов РФ. Раменское представлял инженер-конструктор АО «ИТТ» Арсений Кулаков, который одержал победу в компетенции «Электроника».

Чемпионов и призеров поздравляли почетные гости: замгендиректора АО «КРЭТ» Изумруд Алимурадова, председатель комитета по образованию Раменского округа Наталья Асеева, гендиректора АО «ИТТ» и АО «РПЗ» Евгений Бабаев и Роман Соломин.

Отмечалось, что победители и призеры чемпионата станут частью сборной команды КРЭТ и появятся в финале чемпионата Госкорпорации Ростех «Время первых», который пройдет в августе 2025 года.

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#раменский городской округ
#раменское
#подмосковье
#соревнования
#чемпионат
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Дружину «РОКОН» Раменского округа признали одной из лучших в Подмосковье
21 мая 2025, 21:03

Эдуард Малышев (Фото: пресс-служба Раменского г. о.)

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев наградил благодарственными письмами лучших сотрудников народной дружины «РОКОН» за вклад в охрану общественного порядка, сообщила пресс-служба города Раменское со ссылкой на главу муниципалитета.
По итогам 2024 года «РОКОН» заняла второе место в конкурсе народных дружин региона.

В прошлом году члены дружины 1426 раз вышли на охрану общественного порядка и потратили на это более 7810 часов. За достижения дружина получила денежное вознаграждение и автомобиль «Соболь» от правительства Подмосковья.

В текущем году «РОКОН» продолжит патрулировать общественные пространства. Дружинники уделят особое внимание местам массового скопления молодежи и проживания мигрантов.

Малышев наградил командира «РОКОН» Романа Меркулова и дружинников Сергея Васильева, Викторию Косову и Алексея Власова.

Глава округа уточнил, что ключевая цель дружины — сделать город Раменское комфортным и безопасным для жизни местных жителей.

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#подмосковье
#раменский городской округ
#раменское
#награда
#эдуард малышев
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В Раменском задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 10 млн рублей
21 мая 2025, 19:03

Фото: iStock / Yuliia Kaveshnikova

Сотрудники уголовного розыска из Раменского задержали 18-летнего жителя Барнаула, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«60-летней жительнице Раменского муниципального округа позвонил неизвестный и представился служащим Почты России. Он сообщил, что ей пришла посылка, однако повреждён трек-номер, и отправление женщине доставят домой. Чтобы получить посылку, она должна была продиктовать код из СМС», – пояснила Петрова.
Через несколько минут потерпевшая получила уведомление о подозрительном входе в её аккаунт на портале госуслуг, и ей необходимо позвонить по указанному номеру.
«Пенсионерка позвонила. Ей сообщили, что мошенники завладели её банковскими счетами, но с ней свяжется сотрудник отдела по борьбе с мошенничеством Центробанка и поможет решить проблему. Следуя инструкциям аферистов, женщина обналичила деньги и передала их молодому человеку, с которым встретилась у магазина в посёлке Константиново», – отметила представитель МВД.
Через некоторое время женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Ущерб она оценила в 10 млн рублей.

Полицейские задержали злоумышленника, исполнившего в преступной схеме роль курьера. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключён под стражу. Правоохранители устанавливают соучастников задержанного.

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