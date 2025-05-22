В Подмосковье продолжается строительство птицеводческого комплекса

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Можайском городском округе Московской области продолжается строительство утиного комплекса на 125 тысяч голов в год. Реализацией проекта занимается сельхозкооператив «ЭКО-ФЕРМЕР». Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона сообщает, что завершить строительство планируется до конца текущего года.
Производственный комплекс, расположенный вблизи деревни Васюково, будет включать 24 ангара для содержания птицы. На сегодняшний день готово уже 12. Первую партию уток планируют завезти до конца года. После выхода на полную мощность предприятие сможет ежегодно производить до 165 тонн продукции: 100 тонн утиного мяса, 35 тонн фуа-гра, а также 30 тонн субпродуктов.
Общий объем инвестиций в проект превысил 1 миллиард рублей. Ожидается, что запуск комплекса создаст порядка 140 новых рабочих мест для местных жителей. Компания «ЭКО-ФЕРМЕР» с 2018 года работает в Калининградской области, а расширение производства в Подмосковье связано с ростом спроса на продукцию.
Читайте также:
Производитель мясной продукции из Клина начал поставки в Беларусь
В Московской области в этом году отремонтируют порядка 2 тыс. подъездов
Предприниматели Подмосковья вышли в финал премии «Молодой промышленник года»
Общий объем инвестиций в проект превысил 1 миллиард рублей. Ожидается, что запуск комплекса создаст порядка 140 новых рабочих мест для местных жителей. Компания «ЭКО-ФЕРМЕР» с 2018 года работает в Калининградской области, а расширение производства в Подмосковье связано с ростом спроса на продукцию.
Читайте также:
Производитель мясной продукции из Клина начал поставки в Беларусь
В Московской области в этом году отремонтируют порядка 2 тыс. подъездов
Предприниматели Подмосковья вышли в финал премии «Молодой промышленник года»
Дайана Хусинова