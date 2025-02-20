В Подмосковье проходит отборочный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В школах Московской области в эти дни проходит отборочный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». По данным пресс-службы Минобразования Московской области, участвуют в игре учащиеся в возрасте от семи до 17 лет.
В этом году появилась специальная категория для студентов колледжей от 18 лет до 21 года. Они могут присоединиться к игре с муниципального этапа. Заявки на участие нужно подать до 28 февраля на сайте игры.
После отборочного этапа с 1 марта по 16 апреля пройдёт муниципальный этап игры, региональный ‒ с 17 апреля по 31 мая.
Для старшей возрастной категории запланированы окружные сборы, а для средней и студентов СПО ‒ окружной этап, который будет проходить с июня по июль. Финал запланирован на сентябрь.
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«Зарницу 2.0» организовали Общероссийское движение детей и молодёжи «Движение Первых» и Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». В этом году игра посвящена 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. На отборочном этапе самые юные участники показывают навыки строевой подготовки, оказания первой помощи, соревнуются в спортивной и маршрутной игре, демонстрируют знания в викторине «Герои в форме», ‒ рассказали в министерстве.Участники средней и старшей возрастных категорий соревнуются индивидуально в рамках зачёта по выбранным специальностям, среди которых ‒ «командир отряда», «медик», «военкор», «инженер-сапер», «оператор БПЛА», «политрук» и «штурмовик».
После отборочного этапа с 1 марта по 16 апреля пройдёт муниципальный этап игры, региональный ‒ с 17 апреля по 31 мая.
Для старшей возрастной категории запланированы окружные сборы, а для средней и студентов СПО ‒ окружной этап, который будет проходить с июня по июль. Финал запланирован на сентябрь.
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Лора Луганская