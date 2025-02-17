Подмосковные студенческие отряды объединили уже более 5,5 тыс. человек

Фото: пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций МО
Движение студенческих отрядов в Московской области объединяет уже более 5,5 тыс. человек. Об этом в День российских студенческих отрядов, который ежегодно отмечается в России 17 февраля, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В Подмосковье это молодёжное движение объединяет более 5,5 тыс. человек – свыше 120 отрядов из более чем 50 образовательных организаций региона. Студенческие отряды открывают для ребят возможность не только работать, но и развиваться, учиться новому. Они могут заниматься строительством, экологией, помогать организовывать мероприятия», – подчеркнул парламентарий.По данным пресс-служба Мособлдумы, в прошедшем году на трудовой семестр летом выехали более 3,4 тыс. студентов, которые работали на межрегиональных, всероссийских и региональных проектах.
Представители студенческих отрядов Московской области летом трудились на судостроительном заводе «Арктика», в рыбодобывающей компании «Скит» на Камчатке и Сахалине, на стройке «Газпрома» в Челябинской области. В «Артеке» ребята помогали организовывать детский отдых, участвовали в восстановлении железнодорожных путей Ленинградского направления МЖД.
В этом году, кроме Подмосковья, студенты будут работать в других регионах – например, в детских социальных центрах и оздоровительных лагерях Кубани, Крыма и Владивостока.
Также в 2025-м свыше 100 подростков в возрасте до 18 лет смогут помогать вожатым, стать озеленителями, сборщиками мебели, поработать в крупной торговой сети.
О льготах для работодателей, трудоустраивающих членов студотрядов, а также о грантах для студентов и о том, как вступить в отряд, можно узнать по ссылке.
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Лора Луганская