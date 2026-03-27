На строительстве подольского ЖК «Новый Весенний» обустраивают дороги для техники

27 марта 2026, 09:28

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Обустройство временных дорог для техники началось на строительстве жилого комплекса «Новый Весенний» в посёлке Сосновый Бор городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Благодаря подъездным путям на площадку заедут нужные для строительства машины, что увеличит темп работ.





«В ЖК входят три дома, два из них уже заселили. Сейчас возобновили строительство третьего», — отмечается в сообщении.