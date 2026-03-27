Более 33,5 тыс. тонн тепличных овощей произвели в Подмосковье
В Подмосковье тепличные комплексы продолжают работать в круглогодичном режиме. Благодаря современным технологиям климат-контроля, автоматизации систем полива и досвечивания аграриям удается стабильно получать урожай даже в зимний период, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С января 2026 года суммарный объем продукции защищенного грунта в регионе превысил 33,5 тысячи тонн. Лидером по объемам традиционно стали огурцы — 22,4 тысячи тонн. Сбор томатов составил более 10,5 тысячи тонн, зеленных культур — 509 тонн. Помимо этого, местные хозяйства выращивают в закрытом грунте баклажаны и перцы.
Общая площадь подмосковных теплиц сегодня достигает 228 гектаров. Ключевым производителем выступает компания «Агрокультура Групп» из Каширы, обеспечившая более половины общего объема — около 18,4 тысячи тонн. Значительный вклад также внесли «Луховицкие овощи» (8,3 тыс. тонн), «Центральный маркет» из Электростали (3,1 тыс. тонн) и тепличный комплекс «Подмосковье» в Воскресенске (2,8 тыс. тонн).
Важным направлением остается импортозамещение. В Воскресенске группа «ЭКО-культура» приступила к строительству первого в России селекционно-семеноводческого центра по выведению семян томатов. После выхода на полную мощность объект сможет производить до 120 миллионов семян ежегодно, а также разрабатывать собственные сорта и гибриды, что позволит сократить зависимость от иностранного посадочного материала наполовину.
