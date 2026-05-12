В Подмосковье проведут квесты по результатам работы «Единой России»
Серию квестов в формате городского ралли «Город пЕРемен» проведут в Московской области «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» для знакомства жителей с результатами выполнения Народной программы, сформированной по наказам избирателей. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Ралли-квесты будут проходить 23 мая в Видном, 30 мая в Балашихе и 6 июня в Королёве. Участники, выполняя задания квеста, будут находить обновлённые школы, модернизированные стадионы, благоустроенные парки и прочие локации, на которых проходили работы по просьбе жителей.
«Мы хотим показать, что Народная программа партии — это не сухой список строек или каких-то объектов благоустройства, а реальные изменения в наших городах, которые можно посетить и оценить. Формат городского ралли с интерактивными заданиями выбран не случайно: он добавляет азарта и оставляет яркие впечатления», — отметила руководительница подмосковного отделения МГЕР Диана Алумянц.Подробнее узнать о правила квеста и подать заявку на участие можно на сайте проекта.