На программе «Герои Подмосковья» отметили важность роли наставников

У каждого из участников программы «Герои Подмосковья» есть свой наставник из числа руководителей министерства, ведомств и округов региона, а также из депутатского корпуса. Об одном из важных аспектов наставнической работы рассказал глава Ленинского округа Станислав Каторов в интервью РИАМО.



Программа направлена на подготовку ветеранов специальной военной операции к управленческой деятельности в органах власти разных уровней.

«Мы, наставники, верим в ребят, которым помогаем. И эта вера очень важна. Наставники поддерживают участников в тех шагах, которые в обычной жизни они, возможно, не решились бы сделать», — сказал Каторов.
Отбор на «Героев Подмосковья» проводится на конкурсной основе из претендентов с высшим образованием. В годовой курс входят четыре очных модуля и стажировки. Выпускникам предлагают трудоустройство или зачисляют в кадровый резерв.
Лев Каштанов

