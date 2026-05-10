В Истре почтили память защитников Отечества у мемориала «Родина-мать»
8 мая 2026 года в Истре прошли памятные мероприятия. У мемориала-стелы «Братская могила — Родина-мать» представители полиции и общественности почтили павших защитников Отечества минутой молчания и возложили цветы к скульптуре скорбящей матери.
Кроме того, состоялась торжественная церемония у памятника герою-танкисту, участнику Великой Отечественной войны Алексею Босову, чье имя носит одна из улиц города. Почтить память собрались местные жители, сотрудники администрации, депутаты окружного совета Лилия Быкова и Ольга Оличева, директор Истринского драматического театра Андрей Соколов, активисты «Молодой Гвардии», члены различных партий и священнослужитель.
Представитель православной церкви прочитал молитву, напомнив о подвиге военного поколения. Он подчеркнул важность сохранения памяти о таких героях, как Алексей Босов, и отметил, что именно народная стойкость стала залогом Победы. Участники церемонии выразили уверенность, что и в наши дни страна сумеет достойно преодолеть любые испытания. Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов.
