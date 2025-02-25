В Подмосковье проведут открытые уроки по безопасности

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Всероссийские открытые уроки культуры безопасности жизнедеятельности будут проводиться в течение года для школьников всех регионов страны, включая Московскую область, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Целью открытых уроков является пропаганда знаний культуры безопасности жизнедеятельности, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения», — говорится в сообщении.Отмечается, что всероссийские открытые уроки по безопасности будут проводиться с 24 февраля по 3 марта, с 23 апреля по 2 мая, с 1 по 6 сентября, а также с 29 сентября по 3 октября. Темы будут варьироваться в зависимости от времени проведения. Так, на открытых уроках перед летними каникулами особое внимание будет уделено безопасному отдыху детей и правилам поведения на природе и на водных объектах.
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