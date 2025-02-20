Подмосковных подростков учат защищаться от финансовых мошенников

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Для школьников 5-11 классов и студентов колледжей стартовала весенняя сессия онлайн-уроков Банка России по финансовой грамотности. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Московской области.
Онлайн-уроки проводятся по 29 актуальным темам. Слушателям расскажут о работе финансистов, бизнес-информатиков и педагогов. Добавлено и два новых урока.
Подключиться к занятиям можно вместе с классом или индивидуально.
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«В ходе занятий учащиеся узнают, как не стать жертвой финансовых мошенников, чем занимаются дропы и почему это опасно. Их научат распознавать подозрительные звонки и сообщения, защищать свои аккаунты от взлома, избегать финансовых потерь и безопасно пользоваться банковскими картами. Часть онлайн-уроков пройдёт в игровой форме», ‒ рассказали в ведомстве.Весенняя сессия продлится до 18 апреля. Выбрать урок и зарегистрироваться для участия в нём можно на сайте.
Подключиться к занятиям можно вместе с классом или индивидуально.
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Лора Луганская