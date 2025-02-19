Названы наиболее сложные предметы для школьников

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Больше половины родителей (54%) назвали технические предметы самыми сложными в освоении для школьников. К соответствующим выводам пришло исследование сервиса Профи.ру. На первом месте оказалась математика (29%), на втором — физика (24%), а на третьем — русский язык (12%), который лишь на 2% опередил химию.
При этом гуманитарные науки вызывают у учеников меньше затруднений: история, литература и иностранный язык набрали 7%, 6% и 4% соответственно, пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.
Наиболее эффективным методом для решения проблем с учебой родители называют занятия с репетитором. Наибольший спрос наблюдается на дополнительные уроки по математике (23%) и физике (18%), а также на изучение иностранного языка (16%). Русский язык и химия также остаются популярными, набрав 13% и 8% соответственно.
В то же время координатор профориентационного фестиваля «День выбора» от MAXIMUM Education Екатерина Болотова рассказала, как старшеклассникам начать планировать карьеру уже в 11 классе. В беседе с «Известиями» эксперт посоветовала сначала обратить внимание на предпочтение ребенка.
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Наиболее эффективным методом для решения проблем с учебой родители называют занятия с репетитором. Наибольший спрос наблюдается на дополнительные уроки по математике (23%) и физике (18%), а также на изучение иностранного языка (16%). Русский язык и химия также остаются популярными, набрав 13% и 8% соответственно.
В то же время координатор профориентационного фестиваля «День выбора» от MAXIMUM Education Екатерина Болотова рассказала, как старшеклассникам начать планировать карьеру уже в 11 классе. В беседе с «Известиями» эксперт посоветовала сначала обратить внимание на предпочтение ребенка.
«Для осознанного выбора стоит обратить внимание на то, что вдохновляет и интересует в повседневной жизни. Если школьник решает математические задачи на переменах, его могут заинтересовать технические специальности. Если пишет сочинения для души — журналистика, сценарное дело или копирайтинг», — отметила Болотова.Эксперт рекомендовала старшеклассникам изучить программы обучения на сайтах вузов, обращая внимание на карьерные перспективы, стажировки и компании-партнеры. Она добавила, что лучше подобрать несколько альтернатив, так как результаты приемной кампании непредсказуемы.
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Данил Пономарев