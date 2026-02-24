В Подмосковье проведут вебинар по защите бизнеса от обвинений в мошенничестве

24 февраля 2026, 09:50

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Вебинар для предпринимателей Московской области на тему: «Превентивные и базовые меры организации безопасности бизнеса с точки зрения уголовного процесса. Из личной практики адвоката. Как избежать обвинений в мошенничестве при ведении бизнеса» проведут 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного бизнес-омбудсмена.





Спикерами вебинара будут почетный адвокат региона, председатель научно-консультативного совета «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Московской области» Лев Лялин, а также член этого совета, адвокат, эксперт Pro-bono, Дмитрий Наговицын.





«В рамках онлайн-семинара эксперты рассмотрят широкий круг вопросов — от открытия бизнеса до найма персонала и вывода активов — через призму возможной уголовной ответственности по обвинению в мошенничестве, и объяснят, как защититься от этой угрозы», — говорится в сообщении.