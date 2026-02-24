В Подмосковье проведут вебинар по защите бизнеса от обвинений в мошенничестве
Вебинар для предпринимателей Московской области на тему: «Превентивные и базовые меры организации безопасности бизнеса с точки зрения уголовного процесса. Из личной практики адвоката. Как избежать обвинений в мошенничестве при ведении бизнеса» проведут 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного бизнес-омбудсмена.
Спикерами вебинара будут почетный адвокат региона, председатель научно-консультативного совета «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Московской области» Лев Лялин, а также член этого совета, адвокат, эксперт Pro-bono, Дмитрий Наговицын.
«В рамках онлайн-семинара эксперты рассмотрят широкий круг вопросов — от открытия бизнеса до найма персонала и вывода активов — через призму возможной уголовной ответственности по обвинению в мошенничестве, и объяснят, как защититься от этой угрозы», — говорится в сообщении.Вебинар начнётся в 11:00. Для участия необходима предварительная регистрация. Она проводится по ссылке.