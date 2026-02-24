На стройке в Мытищах нашли нелегальных мигрантов

24 февраля 2026, 09:29

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские на стройке на улице Юбилейная в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Правоохранители пробили по базе документы 50 иностранных рабочих и нашли восемь нарушителей, прибывших из стран Средней Азии и Латинской Америки.





«Выяснилось, что восемь мигрантов работали без необходимых разрешительных документов. Каждого из них оштрафовали на пять тысяч рублей. Кроме того, их выдворят за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.