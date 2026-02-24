Молодая семья из подмосковного Лотошино получила жилищный сертификат

24 февраля 2026, 09:12

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В муниципальном округе Лотошино многодетная семья Курочкиных получила жилищный сертификат. Документ дает право на дополнительную соцвыплату, которая поможет покрыть часть расходов на покупку или строительство собственного жилья. Об этом сообщили в Минжиле Подмосковья.





