Молодая семья из подмосковного Лотошино получила жилищный сертификат
В муниципальном округе Лотошино многодетная семья Курочкиных получила жилищный сертификат. Документ дает право на дополнительную соцвыплату, которая поможет покрыть часть расходов на покупку или строительство собственного жилья. Об этом сообщили в Минжиле Подмосковья.
Размер выплаты составляет 5% от расчетной стоимости жилья.
В январе семья уже получила свидетельство на основную социальную выплату. Недавно у Курочкиных родился третий ребенок, и теперь они смогут направить дополнительную поддержку на улучшение жилищных условий.
Такие же сертификаты в связи с рождением ребенка получили молодая семья из Королёва и семья из Луховиц.
Принять участие в льготной программе «Обеспечение жильем молодых семей» могут семьи, которые соответствуют нескольким условиям: возраст супругов — до 35 лет, семья нуждается в улучшении жилищных условий (площадь меньше учетной нормы на человека), семья зарегистрирована и живет в Московской области, у семьи есть доход для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность оформить кредит на эту сумму.
Программа помогает молодым семьям быстрее решить жилищный вопрос и создать комфортные условия для жизни и воспитания детей.
