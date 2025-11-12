В Подмосковье провели более 1,1 млн телемедицинских консультаций для детей
Свыше 1,1 млн онлайн-консультаций провели для детей врачи Московской области с начала текущего года — в пять раз больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Телемедицинский приём доступен после первичного обращения в поликлинику.
«С помощью телемедицины человек может получит повторную консультацию врача, не выходя из дома. Это удобно и маленьким пациентам, и их родителям. На онлайн-приёме доктор проверяет ход лечения, расшифровывает анализы, даёт рекомендации, а при необходимости может направить на приём к узкопрофильному специалисту или продлить электронный рецепт на льготные лекарства», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Записаться на телемедицинскую консультацию жители Подмосковья могут на приёме у лечащего врача, через инфомат в поликлинике, через госпортал «Здоровье», приложение «РТ ДокторОнлайн» или по телефону 122.