В Подмосковье провели более 1,1 млн телемедицинских консультаций для детей

12 ноября 2025, 12:44

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 1,1 млн онлайн-консультаций провели для детей врачи Московской области с начала текущего года — в пять раз больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Телемедицинский приём доступен после первичного обращения в поликлинику.





«С помощью телемедицины человек может получит повторную консультацию врача, не выходя из дома. Это удобно и маленьким пациентам, и их родителям. На онлайн-приёме доктор проверяет ход лечения, расшифровывает анализы, даёт рекомендации, а при необходимости может направить на приём к узкопрофильному специалисту или продлить электронный рецепт на льготные лекарства», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.