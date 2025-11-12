В Подмосковье установили 801 новую камеру «Безопасного региона» в октябре

12 ноября 2025, 12:26

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

В октябре в Московской области установили 801 новую видеокамеру по программе «Безопасный регион». Камеры разместили в общественных местах, на крупных дорожных развязках и перекрестках, на социальных объектах и подъездах многоквартирных домов, отметили в ГУРБ Подмосковья.





Места установки камер определяют межведомственные рабочие группы в каждом городском округе, анализируя конкретную ситуацию и рекомендации правоохранительных органов.



Сегодня к системе «Безопасный регион» подключено почти 163 000 камер, часть из которых оснащена функциями искусственного интеллекта. Это позволяет распознавать лица злоумышленников.



«Система «Безопасный регион» является незаменимым помощником в обеспечении общественного порядка», — подчеркнул руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

