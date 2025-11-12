В Подмосковье установили 801 новую камеру «Безопасного региона» в октябре
В октябре в Московской области установили 801 новую видеокамеру по программе «Безопасный регион». Камеры разместили в общественных местах, на крупных дорожных развязках и перекрестках, на социальных объектах и подъездах многоквартирных домов, отметили в ГУРБ Подмосковья.
Места установки камер определяют межведомственные рабочие группы в каждом городском округе, анализируя конкретную ситуацию и рекомендации правоохранительных органов.
Сегодня к системе «Безопасный регион» подключено почти 163 000 камер, часть из которых оснащена функциями искусственного интеллекта. Это позволяет распознавать лица злоумышленников.
«Система «Безопасный регион» является незаменимым помощником в обеспечении общественного порядка», — подчеркнул руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.Именно эта система помогает следить за безопасностью и оперативно реагировать на инциденты, произошедшие в регионе.