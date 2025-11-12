Школьники из Красногорска стали призёрами акции «Я — гражданин России»

12 ноября 2025, 12:28

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

Подведены итоги всероссийской акции «Я — гражданин России», в которой приняли участие более 17 тысяч школьников в возрасте от 11 до 17 лет из разных регионов страны. В финал вышли представители 28 субъектов РФ, представившие экспертам 54 проекта, сообщает Министерство образования Московской области.







Команда 10-го медийного класса школы №15 города Красногорска заняла второе место с проектом «Красногорск — открой и запомни!». Авторами работы стали Николай Кузичкин, Иван Гордеев, Артём Титаренко и Максим Перепелица под руководством заместителя директора по воспитательной работе Светланы Кузичкиной.



Их проект представляет собой социокультурно-просветительскую игру, помогающую детям и взрослым запомнить достопримечательности Красногорска. Игра развивает память, внимательность и реакцию, а также способствует расширению кругозора. Кроме того, проект стал призёром Московского областного конкурса в номинации «Знание символики России» среди старшеклассников.



Акция «Я — гражданин России» направлена на вовлечение школьников в социально значимую деятельность, формирование активной гражданской позиции и развитие личностных и интеллектуальных качеств. Организаторами выступают Министерство просвещения РФ и Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

