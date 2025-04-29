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В Подмосковье провели круглый стол по развитию пробации

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН России по Московской области

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН России по Московской области

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Межведомственный круглый стол, посвящённый развитию института пробации, состоялся на базе подмосковного социально-реабилитационного центра для бездомных людей «Теплый приём», который является Центом пробации Московской области, сообщает пресс-служба регионального главка ФСИН.
Участие в работе круглого стола приняли зампред Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Николай Черкасов, замначальника Управления Минюста РФ по Московской области Константин Плехов, зампред Общественной палаты Подмосковья и председатель регионального ОНК Сергей Леонов, замначальника Управления Минсоцразвития региона Юлия Барашкова и сотрудники подмосковного главка ФСИН.
Собравшиеся побеседовали с тремя первыми участниками программы пробации, проживающими в Центре.

«Здесь нам оказывают квалифицированную помощь в восстановлении документов, трудоустройстве, в получении образования, а также в медобслуживании», — сказал один из участников программы.
Для участников круглого стола провели экскурсию по Центру, а в завершении встречи они обсудили механизмы взаимодействия субъектов пробации Московской области и реализацию мер, предложенных в индивидуальных программах участниках пробации.

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#заседание
#московская область
#подмосковье
В Подмосковье задержали безработного за выращивание конопли на даче
29 апреля 2025, 09:32

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН России по Московской области

Безработного 39-летнего жителя Дмитровского округа задержала полиция по подозрению в незаконном обороте наркотиков: в подвале своего частного дома в одном из СНТ он оборудовал теплицу с тепловыми лампами, вентиляцией и системой полива и выращивал там коноплю, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При обыске в доме полицейские обнаружили 56 кустов конопли, а на чердаке — семь пакетов с веществом растительного происхождения, упаковочный материал, вакууматор и электронные весы», — говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что растительное вещество является марихуаной общей массой более трёх килограммов.

По предварительным данным, задержанный занимался выращиванием конопли и изготовлением марихуаны на продажу около полугода.

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#мвд московской области
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Водители «Мострансавто» получили 146 положительных отзывов от пассажиров
29 апреля 2025, 09:24

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В 2025 году водители Мострансавто получили 146 положительных отзывов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мострансавто является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Водителям выразили благодарность за возвращение забытых вещей и создание комфортных условий в салоне. Также отмечались вежливость и внимательность к пассажирам и аккуратное управление транспортными средствами.

На сегодняшний день в Мострансавто сейчас работает более 10 тысяч водителей. Компания приглашает присоединиться к команде ответственных и опытных профессионалов. Актуальные вакансии можно найти на официальном сайте предприятия в разделе «О компании»/«Вакансии». Также можно обратиться в Единый центр подбора персонала по телефонам 7 (495) 419-17-95 или 7 (903) 161-92-91.

Кроме того, для быстрого общения с кадровой службой компании работает чат-бот.
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#предприятия
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Расписание подмосковных электричек семи направлений изменится в мае
29 апреля 2025, 09:18

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Курском, Киевском, Рижском, Горьковском, Савёловском, Белорусском и Павелецком направлениях изменится в мае в связи с ремонтом и работами по развитию железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы, в частности, будут проводиться на станции Беговая с 1:00 1 мая до 1:30 5 мая. На участке Павловский Посад – Фрязево и Купавна – Железнодорожная работы запланированы на период с 00:20 1 мая до 0:35 5 мая и в те же часы с 8 до 12 мая. На строящейся станции Петровско-Разумовская технологические окна назначены на ночное время — с 1:10 до 5:30 — в течение всего мая. А на перегоне Москва-Рижская – Подмосковная работы также будет проводиться весь месяц с 2:00 до 5:00», — говорится в сообщении.
Кроме того, на участке Бирюлево-Товарная — Домодедово продолжится ремонт пути с 2:20 3 мая до 2:20 5 мая и в те же часы 10-12, 17-19,24-26, 26-28, 31 мая —1 июня, что скажется на расписании, в том числе, аэроэкспрессов до аэропорта Домодедово.

Актуальное расписание электричек пассажиры могут посмотреть на информационных табло на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или в приложении «РЖД Пассажирам».

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Жителей Подмосковья предупредили об активности мошенников перед Днём Победы
28 апреля 2025, 18:56

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

С приближением Дня Победы выросло количество случаев мошенничества в отношении ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Злоумышленники могут, например, позвонить пожилым людям, представляясь сотрудниками МФЦ или социальных служб. Под предлогом полагающихся выплат они требуют назвать код из СМС, данные банковских карт или паспортные данные. Часто они торопят своих жертв, чтобы те не успели разобраться в ситуации. Иногда злоумышленники создают фишинговые сайты с предложениями о выплатах или просят ввести данные карты», – рассказали в ГУРБ.
Там попросили жителей Подмосковья быть бдительнее и рассказать о таких схемах аферистов представителям старшего поколения.

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30 работодателей и 300 соискателей собрала ярмарка вакансий в ОЭЗ «Дубна»
28 апреля 2025, 18:41

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Дубна»

30 работодателей-резидентов и градообразующих предприятий стали участниками ежегодной ярмарки вакансий, которая прошла в ОЭЗ «Дубна». Всего было предложено более 300 вакансий, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Управляющая компания особой экономической зоны по традиции провела ярмарку в интерактивном формате. Её посетили более 300 соискателей. Они изучили предложения технологических компаний и предприятий города, задали вопросы представителям работодателей, посетили мастер-классы. Основная аудитория ярмарки – студенты, выпускники вузов и граждане, которые хотят устроиться на работу в сфере высоких технологий.
«Участие в ярмарке приняла, например, «ПСК Фарма» – фармацевтическая компания, производящая в ОЭЗ «Дубна» лекарства для лечения социально значимых заболеваний. Компания искала операторов производственных линий, лаборантов, химиков, специалистов по контролю качества, инженеров», – рассказали в министерстве.
Кадровая служба приборного завода «Тензор» занималась поиском конструкторов, программистов, технологов, молодых инженеров.

Заводу «Ядро Фаб Дубна», который производит продукцию для микроэлектроники, на данный момент требуются сотрудники рабочих профессий.

Как напомнили в ведомстве, резидентами ОЭЗ «Дубна» сегодня являются более 160 инвесторов, создавших порядка 9,5 тыс. рабочих мест. Следующую ярмарку вакансий управляющая компания запланировала на ноябрь.

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