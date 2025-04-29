В Подмосковье провели круглый стол по развитию пробации

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН России по Московской области
Межведомственный круглый стол, посвящённый развитию института пробации, состоялся на базе подмосковного социально-реабилитационного центра для бездомных людей «Теплый приём», который является Центом пробации Московской области, сообщает пресс-служба регионального главка ФСИН.
Участие в работе круглого стола приняли зампред Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Николай Черкасов, замначальника Управления Минюста РФ по Московской области Константин Плехов, зампред Общественной палаты Подмосковья и председатель регионального ОНК Сергей Леонов, замначальника Управления Минсоцразвития региона Юлия Барашкова и сотрудники подмосковного главка ФСИН.
Собравшиеся побеседовали с тремя первыми участниками программы пробации, проживающими в Центре.
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Собравшиеся побеседовали с тремя первыми участниками программы пробации, проживающими в Центре.
«Здесь нам оказывают квалифицированную помощь в восстановлении документов, трудоустройстве, в получении образования, а также в медобслуживании», — сказал один из участников программы.Для участников круглого стола провели экскурсию по Центру, а в завершении встречи они обсудили механизмы взаимодействия субъектов пробации Московской области и реализацию мер, предложенных в индивидуальных программах участниках пробации.
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Лев Каштанов