Космонавт Серова побеседовала с юными воспитанницами Можайской колонии

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО
Герой России, космонавт Елена Серова встретилась с воспитанницами Можайской колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФСИН России по Московской области.
Серова познакомилась с условиями, созданными для несовершеннолетних воспитанниц, узнала, как в воспитательной колонии организован образовательный процесс, посетила военно-патриотический музей. Помимо этого, космонавт побывала в одном из общежитий отряда, в библиотеке и столовой.
Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО
Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО
В завершение встречи Серова провела автограф-сессию и вручила воспитанницам фотоснимки Земли из космоса. Девушки подарили Герою России творческие работы «Космонавт» и «Космическая ракета», сделанные своими руками.
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Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО
«Серова встретилась с воспитанницами учреждения. Она рассказала подросткам, каково быть четвёртой женщиной в истории России, побывавшей в космосе, и первой женщиной-космонавтом страны, работавшей на Международной космической станции. Она провела там полгода», – говорится в сообщении.В ходе встречи показали видеоролик о работе экипажа МКС. Гостья рассказала, как проходит отбор в отряд космонавтов. Девушки задавали вопросы о жизни на орбите и о том, что испытывает человек во время полета в космос
Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО
«Очень рада сегодняшней встрече с вами. Сейчас вы стоите на пороге взрослой жизни, ответственно относитесь к учёбе. Образование играет важную роль в формировании личности», – отметила космонавт.Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО
В завершение встречи Серова провела автограф-сессию и вручила воспитанницам фотоснимки Земли из космоса. Девушки подарили Герою России творческие работы «Космонавт» и «Космическая ракета», сделанные своими руками.
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Лора Луганская