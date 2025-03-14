В Дзержинском провели молебен во здравие работников ФСИН

Молебен за здравие работников уголовно-исполнительной системы провели в храме Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря в подмосковном Дзержинском. Богослужение было приурочено ко Дню работника уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-служба областного главка ФСИН.
«Молебен совершил епископ Егорьевский, викарий Патриарха Московского и всея Руси, наместник Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря Мефодий», — отмечается в сообщении.Богослужение посетили начальники территориальных органов ФСИН России и руководитель ФСИН Аркадий Гостев. Для гостей монастыря провели экскурсию и показали обновлённые интерьеры храма преподобного Пимена Угрешского. А Аркадий Гостев вручил ведомственные награды всем, кто принимал активное участие в реставрации церкви.
Отмечается, что храм преподобного Пимена Угрешского, в котором проходил молебен, был построен в 2002 году на средства сотрудников уголовно-исправительной системы в память об их коллегах, погибших при исполнении долга.
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