«Пробирает до слёз»: в Щёлково участники акции «Пишу тебе, герой!» поддержали военнослужащих

30 ноября 2025, 15:40

Студенты Щёлковского колледжа написали письма героям СВО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

В ноябре 2025 года студенты группы №2402 направления «Правоохранительная деятельность» и их родители из структурного подразделения №2 Щёлковского колледжа подготовили гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации г.о. Щёлково.





В рамках Всероссийской акции «Пишу тебе, герой!» участники написали трогательные письма с благодарностью и словами поддержки для тех, кто защищает рубежи Родины.



Помощь уже дошла до военнослужащих 6-го гвардейского инженерно-сапёрного полка. Солдаты выразили благодарность за внимание и тёплые слова, записав видеообращение.





«Пробирает до слёз! Ребята, девчата, победа будет за нами!» — заявили они в нём.