«Пробирает до слёз»: в Щёлково участники акции «Пишу тебе, герой!» поддержали военнослужащих
Студенты Щёлковского колледжа написали письма героям СВО
В ноябре 2025 года студенты группы №2402 направления «Правоохранительная деятельность» и их родители из структурного подразделения №2 Щёлковского колледжа подготовили гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации г.о. Щёлково.
В рамках Всероссийской акции «Пишу тебе, герой!» участники написали трогательные письма с благодарностью и словами поддержки для тех, кто защищает рубежи Родины.
Помощь уже дошла до военнослужащих 6-го гвардейского инженерно-сапёрного полка. Солдаты выразили благодарность за внимание и тёплые слова, записав видеообращение.
«Пробирает до слёз! Ребята, девчата, победа будет за нами!» — заявили они в нём.Представители колледжа подчеркнули, что патриотическая акция — отличный способ воспитать у студентов чувство гордости за народ и Родину, а также сплотить коллектив.