В Подмосковье проверили более 158 тыс. сельскохозяйственного скота на бруцеллёз

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Государственная ветеринарная служба Подмосковья систематически работает над поддержанием эпизоотического благополучия региона. В рамках этой деятельности проводятся обязательные исследования и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение распространения опасных инфекций, включая зоонозы — заболевания, общие для животных и человека, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С начала года ветеринары провели более 158,8 тысяч исследований на бруцеллёз крупного рогатого скота. Это бактериальное заболевание поражает нервную систему, сердце, сосуды, кости и суставы, а также может вызывать патологии репродуктивной системы у животных.
Основной источник заражения — инфицированные животные. Человек может заразиться при контакте с КРС, овцами, козами, свиньями, а в редких случаях — с оленями, лошадьми, верблюдами и яками. При этом заболевший человек не представляет угрозы для окружающих.
Для профилактики бруцеллёза скот молочного направления рекомендуется проверять дважды в год, мясного — один раз. Ветеринарные специалисты продолжают выезды в хозяйства Подмосковья для проведения исследований. Чтобы пригласить специалистов, необходимо обратиться в ближайшую государственную ветеринарную клинику — контакты и адреса размещены на официальном сайте.
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Основной источник заражения — инфицированные животные. Человек может заразиться при контакте с КРС, овцами, козами, свиньями, а в редких случаях — с оленями, лошадьми, верблюдами и яками. При этом заболевший человек не представляет угрозы для окружающих.
Для профилактики бруцеллёза скот молочного направления рекомендуется проверять дважды в год, мясного — один раз. Ветеринарные специалисты продолжают выезды в хозяйства Подмосковья для проведения исследований. Чтобы пригласить специалистов, необходимо обратиться в ближайшую государственную ветеринарную клинику — контакты и адреса размещены на официальном сайте.
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Дайана Хусинова