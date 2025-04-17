Подмосковье представит сельский туризм на форуме «SIFT-2025» в Сочи

С 27 по 28 ноября в Сочи пройдет Международный туристский форум «SIFT-2025». В рамках деловой программы запланированы дискуссии, семинары и круглые столы, на которых обсудят наиболее актуальные вопросы отрасли. К участию приглашаются региональные организации, развивающие туризм на сельских территориях, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.