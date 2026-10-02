В Подмосковье проверят системы оповещения населения
В Московской области 7 октября пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Мероприятие состоится с 10:30 до 12:00 и будет сопровождаться запуском электросирен, а также передачей специального сообщения по телевидению и радио.
В ходе проверки жителям региона будет доведен сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». В 10:43 на теле- и радиоканалах прозвучит сообщение: «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!».
Жителям Подмосковья рекомендуют после звукового сигнала включить радиоприемники и телевизоры, настроенные на федеральные телеканалы: Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр. Также информацию можно будет получить через радиостанции Вести ФМ, Маяк и Радио России, а также областной телеканал «Телеканал 360 Новости».
Для получения сообщений системы оповещения населению также рекомендуется заранее установить на смартфоны мобильное приложение «МЧС России» и подключить канал «РСЧС Московская область» в мессенджере «Макс».
Проверка носит плановый характер и направлена на оценку готовности региональной системы оповещения населения к передаче необходимых сообщений.
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