В Подмосковье проверят системы оповещения населения

02 октября 2026, 11:04

оригинал Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Московской области 7 октября пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Мероприятие состоится с 10:30 до 12:00 и будет сопровождаться запуском электросирен, а также передачей специального сообщения по телевидению и радио.