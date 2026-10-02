В Люберцах открыли отремонтированный детсад при школе №26
Капитально отремонтированное здание дошкольного отделения школы №26, расположенное на Коммунистической улице в Люберцах, открыли для воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Детский сад общей площадью более 1 700 квадратных метров, построенный в 1968 году, обновили в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.
«В ходе капремонта в здании демонтировали устаревшие конструкции, возвели новые внутренние перегородки, заменили оконные блоки, двери и инженерные коммуникации, включая водопровод, канализацию и отопление, установили короба вентиляции и провели отделку помещений», — говорится в сообщении.В отремонтированный детсад завезли новое оборудование и мебель, а прилегающую территорию благоустроили.