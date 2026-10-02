Мобильные медкомплексы Подмосковья совершили с начала года более 9000 выездов

02 октября 2026, 11:01

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше девяти тысяч выездов на отдалённые территории Московской области совершили мобильные медицинские комплексы окружных больниц с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.





В мобильном комплексе можно сделать прививку от гриппа, пройти первый этап диспансеризации, а также флюорографическое, рентгенологическое и другие виды исследований.





«Мобильные комплексы обеспечивают доступность медицинского обслуживания жителям отдалённых районов Подмосковья. В ходе проведённых с января текущего года более чем девяти тысяч выездов помощь получили около 212,5 тыс. человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.