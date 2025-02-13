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В Подмосковье разработают комплексный план борьбы с киберпреступностью

Сергей Забатурин (справа). Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Сергей Забатурин (справа). Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

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Комплексный план по борьбе с киберпреступностью планируют разработать в прокуратуре Московской области, об этом сообщил глава ведомства Сергей Забатурин в ходе заседании коллегии региональной прокуратуры, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.


«Противоправные деяния, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, — это один из главных вызовов. Нам необходим дополнительный комплексный план совместных мероприятий по противодействию и профилактике киберпреступности. (…) В ближайшее время мы его представим», — сказал Сергей Забатурин.
Он также подчеркнул, что рассчитывает на эффективное взаимодействие с органами прокуратуры всех служба для успешной реализации этого плана.

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#прокуратура
#московская область
#подмосковье
#кибербезопасность
Подмосковная промышленность за год отгрузила продукции на 6,6 трлн рублей
13 февраля 2025, 17:51

Фото: пресс-служба компании «Меттойл»

Производители Подмосковья по итогам прошедшего года отгрузили товаров собственного производства, а также выполнили работ и услуг собственными силами более чем на 6,6 трлн рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В 2024 году промышленные предприятия Подмосковья отгрузили товаров, работ и услуг на 6 трлн 654 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 19,5%. Основной объём отгрузки – более 6 трлн рублей – пришелся на обрабатывающий сектор промышленности региона», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Лидерство по объёму отгруженной продукции в регионе удерживает пищевая промышленность. По итогам 2024-го производители продуктов отгрузили товаров на 1,3 трлн рублей. По сравнению с 2023-м показатель увеличился на 18,4%.

Отметку в 1 трлн рублей отгрузки преодолел сектор производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Объёмы отгрузки в годовом выражении выросли сразу на 46,8%. Ещё четыре промышленных сектора региона в 2024 году отгрузили товаров, работ и услуг более чем на 300 млрд рублей. Это предприятия по производству прочей неметаллической минеральной продукции (397 млрд рублей), химическая промышленность (390 млрд рублей), а также производители резиновых и пластмассовых изделий (357 млрд рублей).

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Подмосковный психолог рассказал о влиянии стресса на здоровье сердца
13 февраля 2025, 17:49

Фото: istockphoto / ThitareeSarmkasat

Забота о здоровье сердца включает в себя общепризнанные правила, такие как отказ от курения и алкоголя, регулярная физическая активность, сбалансированное питание и избегание стрессов. Однако не всегда люди осознают, насколько вредными могут быть постоянные переживания и тревоги, которые постепенно ухудшают состояние сердца. О взаимосвязи стресса и сердечно-сосудистых заболеваниях рассказала клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова.
«Дело в том, что хронический стресс стимулирует выброс гормона кортизола. А он, в свою очередь, способствует накоплению висцерального жира, повышает уровень "плохого" холестерина и провоцирует воспалительные процессы. А эти состояния увеличивают риск атеросклероза, то есть сужения сосудов», — сообщила Жеравова.
Врач добавила, что хроническое сужение сосудов может вызвать различные патологии сердца, включая инфаркт и инсульт.

Кроме того, она утверждает, что бороться с таким стрессом можно разными способами.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Каждый человек находит свой метод, который помогает ему расслабиться и восстановиться: это может быть занятие монотонной работой, например, рисование или вышивка, прогулки на свежем воздухе или занятия в бассейне. Некоторые предпочитают медитацию. Важно освоить методы саморегуляции и дыхательные упражнения.

Если стресс не уходит, рекомендуется обратиться за профессиональной помощью.

Стоит отметить, что в настоящее время проходит Неделя осведомленности о заболеваниях сердца.

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В Подмосковье подвели годовые итоги деятельности региональной прокуратуры
13 февраля 2025, 17:40

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

На заседании коллегии прокуратуры Московской области были подведены итоги деятельности ведомства за 2024 год и обозначены планы на 2025-й, основными темами стали защита прав участников СВО, контроль за нестационарной торговлей и борьба с киберпреступностью, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Участие в заседании принял губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Сегодня мы подводим итоги и исполнительной, и законодательной деятельности, всего, что касается надзора. Ключевое для взаимодействия со всеми структурами, чтобы каждый из нас понимал, чем живет регион. (…) Хочу поблагодарить за конструктивное взаимодействие и партнёрство», — сказал Андрей Воробьёв.
Он также отметил, что приоритетным направлением работы для властей региона является поддержка участников специальной военной операции.

В свою очередь, прокурор Московской области Сергей Забатурин отметил, что в 2024 году прокуратура региона вместе с представителями гарнизонной прокуратуры и территориального подразделения фонда «Защитники Отечества» проводились выездные приёмы по защите прав участников СВО в госпиталях, по месту жительства родственников бойцов и пр.

«За год было принято почти тысяча человек. В прокуратуру области поступило порядка 1,7 тыс. обращений от граждан данной категории», — уточнил Сергей Забатурин.
В ходе заседания была также поднята тема борьбы с киберпреступностью. Сергей Забатурин отметил, что в регионе подготовят план по противодействию правонарушениям в интернет-сфере. Кроме того, на заседании обсудили трансформацию нестационарной торговли в регионе. Их число будет значительно сокращено. А в ходе обсуждения темы модернизации систем теплоснабжения губернатор региона Андрей Воробьёв отметил, на эти цели в текущем году в Подмосковье выделили около 54 млрд рублей.

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#московская область
#подмосковье
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Почти 200 подмосковных спортсменов примут участие в Кубке наций по кёкусинкан
13 февраля 2025, 17:38

Фото: пресс-служба соревнований

198 человек спортсменов представят Московскую область на Международных соревнованиях по кёкусинкан – Кубке наций. Они состоятся 9 марта в Москве, во Дворце Ирины Винер в Лужниках, сообщили организаторы турнира.
«Заявки на участие в соревнованиях подали 25 стран, а также 40 регионов России. Делегация из 198 спортсменов заявлена от Подмосковья. Так, Подольск представят 80 человек, Люберцы – 22, Балашиха – 17, Одинцово – 23, Мытищи – 15, Химки – 13, Видное – 10, Красногорск – 14, Долгопрудный – четыре», – отметили организаторы.
Они добавили, что в регионе действует сеть сильных спортивных клубов, которые готовят будущих чемпионов. Всего в Подмосковье киокусинкай, одной из дисциплин которого является кёкусинкан, занимаются свыше 9,6 тыс. человек

На Спартакиаде учащихся России в прошлом году сборная Московской области заняла третье общекомандное место среди субъектов Федерации, завоевав две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

Подробная информация о соревнованиях размещена на официальных информационных площадках Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» и Кубка наций.

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В Наро-Фоминске состоялось вручение юбилейных медалей в честь 80-летия Великой Победы
13 февраля 2025, 17:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

Хотя до 9 мая ещё три месяца, 12 февраля в зрительном зале хореографической школы имени Ирины Зайцевой уже звучали стихи и песни военных лет, а зал был полон ветеранов, работников тыла и всех, кто имеет отношение к Великой Победе. Причиной собрания стало торжественное вручение памятных медалей, выпущенных по указу президента специально к 80-летию победы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.
В Наро-Фоминском городском округе на данный момент проживает 12 ветеранов Великой Отечественной войны и около 700 участников и приравненных к ним жителей. Это не последнее награждение медалями в этом году.

До Дня Победы по округу будут продолжаться подобные мероприятия. Для удобства пожилых граждан церемонии награждения проводятся в разных микрорайонах.

С каждым годом число участников войны сокращается, но те, кто может посетить мероприятия, с радостью участвуют, видя, как молодежь сохраняет память о героях.

На одном из таких мероприятий выступили воспитанники центральной школы искусств «Гармония».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск
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