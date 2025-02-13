В Подмосковье разработают комплексный план борьбы с киберпреступностью

Сергей Забатурин (справа). Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
Комплексный план по борьбе с киберпреступностью планируют разработать в прокуратуре Московской области, об этом сообщил глава ведомства Сергей Забатурин в ходе заседании коллегии региональной прокуратуры, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Противоправные деяния, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, — это один из главных вызовов. Нам необходим дополнительный комплексный план совместных мероприятий по противодействию и профилактике киберпреступности. (…) В ближайшее время мы его представим», — сказал Сергей Забатурин.Он также подчеркнул, что рассчитывает на эффективное взаимодействие с органами прокуратуры всех служба для успешной реализации этого плана.
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